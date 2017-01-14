Светлана Ишмуратова: "Настораживает низкая скорость Подчуфаровой"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова высказала настороженность лыжным ходом Ольги Подчуфаровой в текущем сезоне.

Сегодня в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Подчуфарова стала худшей из россиянок, заняв 47-е место и упустив победившей Кайсе Мякяряйнен 2 минуты 40 секунд. Лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова (15-я), Екатерина Глазырина стала 29-й, Ирина Услугина – 34-й, Ульяна Кайшева – 36-й.

– Кайса – молодец, стреляла быстро и точно, бежала еще лучше, лидеры есть лидеры, – приводит ТАСС слова Ишмуратовой. – Переживала за Татьяну Акимову, в целом результат нормальный, но хотелось бы лучшего – видеть ее почаще на пьедестале. Настораживает ход Оли Подчуфаровой, если в прошлом году она у нас выделялась, была активна от старта к старту, то в этом году несколько затерялась. Но это спорт, возможно, этапы в Германии – это часть подготовки к чемпионату мира, но я не могу точно этого сказать, так как не обладаю полной информацией.