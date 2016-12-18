Светлана Ишмуратова: "Акимова потащит остальных россиянок за собой"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова высоко оценила потенциал россиянки Татьяны Акимовой. Спортсменка на этапе в Нове-Место сперва выиграла спринт, а затем стала третьей в гонке преследования.

- Сенсационная победа Акимовой, наверное, стала для всех неожиданной, - цитирует "Р-Спорт" Ишмуратову. - Потому что после отставания в 2-2,5 минуты девчонок от лидеров в команде болельщики, скажем так, взгрустнули. А Татьяна показала, что может бороться и выигрывать. И причем не однажды, завоевав бронзу на следующий день. Сегодня она тоже проявила себя, боролась до последнего на рубеже и дистанции. Татьяна почувствовала, что может держать такую же скорость, как Коукалова и другие лидеры. И это стало первым, очень приятным звонком - две медали Акимовой внесли большие надежды в души болельщиков.

Татьяну, безусловно, можно назвать лидером команды. И справится ли она с давлением, зависит от нее: если она сможет не поймать звезду, то будет здорово. И мы будем ее рассматривать как лидера команды, который потащит за собой всех девчонок. Потому что они тренируются все вместе и они будут равняться на нее. И мы сможем набрать нашу эстафетную команду - ведь мы надеемся, что наши девчонки смогут проявить себя и выиграют наконец-то эстафету.