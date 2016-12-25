21:44 25 декабря | БИАТЛОН

Свендсен объявил о помолвке с журналисткой норвежского телеканала

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Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о своей помолвке с журналисткой местного телеканала TV2 Самантой Скугранд, сообщает VG. 22 декабря спортсмен сделал предложение своей девушке. Подробности предстоящей свадьбы пара раскрыть отказалась.

Свендсен и Скугранд завели отношения во время подготовки биатлониста к Олимпиаде-2104 в Сочи, где девушка работала корреспондентом TV2. Спустя полгода они купили дом в Осло, а Скугранд перешла на более спокойную работу. Теперь она ведет утреннюю передачу на телеканале.

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