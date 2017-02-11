Свендсен не знает, побежит ли в гонке преследования

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен отметил, что еще не решил, побежит ли в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Он финишировал 36-м в спринте, и ему стало плохо после финиша, в течение десяти минут врачи оказывали ему помощь, а потом увезли в больницу.

– Были очень неприятные ощущения, но сейчас чувствую себя довольно хорошо, – цитирует NRK Свендсена. – Меня тщательно проверили в клинике, так что я уверен в своем здоровье. Буду восстанавливать силы, а потом посмотрю, что делать с гонкой преследования.