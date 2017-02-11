20:44 11 февраля | БИАТЛОН

Свендсен не знает, побежит ли в гонке преследования

0
0
0
1

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен отметил, что еще не решил, побежит ли в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Он финишировал 36-м в спринте, и ему стало плохо после финиша, в течение десяти минут врачи оказывали ему помощь, а потом увезли в больницу.

– Были очень неприятные ощущения, но сейчас чувствую себя довольно хорошо, – цитирует NRK Свендсена. – Меня тщательно проверили в клинике, так что я уверен в своем здоровье. Буду восстанавливать силы, а потом посмотрю, что делать с гонкой преследования.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

кубань чемпион

Эмиль не надо, здоровье дороже. Поменяй процедуры, "друзья" Мартышки подскажут, насладимся твоими гонками в Пьянчёнге.

21:49 11 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ