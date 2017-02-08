18:41 8 февраля | БИАТЛОН

Свендсен и Мартен Фуркад примут участие в смешанной эстафете на чемпионате мира

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Оглашены составы сборных на смешанную эстафету чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Ранее стало известно, что Россию под номером 4 в гонке представят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин. Германия под вторым номером выступит в следующем составе: Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Симон Шемп, Арнд Пайффер.

Под первым номером на старт выйдет сборная Норвегии в составе Марты Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнеса Бе, Эмиля Хегле Свендсена. Третий номер - у сборной Италии, которую представят Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш. 

Сборную Франции представят Анаис Шевалье, Мари Дорен Абер, Квентин Фийон Майе и Мартен Фуркад. За сборную Украины выступят Алена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

Смешанная эстафета пройдет 9 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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streletc1783

Вот где они встретятся,прямо в первый день!На передаче эстафеты или на пьедестале!

21:01 8 февраля

Союз Аполлонович

Andre_Saratov Все в оптимальных составах.__________ Я бы у нас вместо Подчуфаровой Старых поставил

19:47 8 февраля

Andre_Saratov

Все в оптимальных составах.

19:08 8 февраля

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