18:34 | БИАТЛОН

Свендсен готов выступить в индивидуальной гонке

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Норвежец Эмиль Хегле Свендсен намерен выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он пропустил гонку преследования после того как ему стало плохо на финише спринта.

– Случившееся меня испугало, – цитирует NRK Свендсена. – Я не мог понять, что происходит, вокруг меня было столько людей. Чувствовал себя неловко, поскольку остальные праздновали свой успех. Но сейчас я снова готов бороться. Конечно, боюсь, что такое может повториться, однако должен делать свою работу. Ведь у меня в карьере было много гонок без таких проблем.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andre_Saratov

Если не будет ежеминутно накручивать себя, то больше никогда не повторится. Судьба Моргенштерна скорее исключение, чем правило.

19:28

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