Свендсен два месяца не целовался с невестой, чтобы не заболеть перед ЧМ

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен принял серьезные меры по защите от болезней в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене. По его словам, он даже не целовался со своей невестой Самантой Скугранд, чтобы не подхватить вирус. По словам девушки, она была инциатором этого решения, поскольку биатлонист часто заболевал в неподходящие моменты.
- Я ношу с собой антибактериальное средство в кармане, - цитирует NRK Свендсена. - Сейчас главное - не заболеть. Первым делом по утрам я проверяю, не болит ли у меня горло.
Чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля.
цска 19781978
Нифига она у него заразная
19:29 8 февраля
RoyalHunter
боялся забеременеть?
17:52 8 февраля
maxcds
что за бред
16:49 8 февраля
tima_7
Невесте?
16:30 8 февраля
shpasic
зато при три раза в день зубы чистил специальной пастой))
15:55 8 февраля