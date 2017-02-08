Свендсен два месяца не целовался с невестой, чтобы не заболеть перед ЧМ

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен принял серьезные меры по защите от болезней в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене. По его словам, он даже не целовался со своей невестой Самантой Скугранд, чтобы не подхватить вирус. По словам девушки, она была инциатором этого решения, поскольку биатлонист часто заболевал в неподходящие моменты.

- Я ношу с собой антибактериальное средство в кармане, - цитирует NRK Свендсена. - Сейчас главное - не заболеть. Первым делом по утрам я проверяю, не болит ли у меня горло.

Чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля.