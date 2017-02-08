15:49 8 февраля | БИАТЛОН

Свендсен два месяца не целовался с невестой, чтобы не заболеть перед ЧМ

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Норвежец Эмиль Хегле Свендсен принял серьезные меры по защите от болезней в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене. По его словам, он даже не целовался со своей невестой Самантой Скугранд, чтобы не подхватить вирус. По словам девушки, она была инциатором этого решения, поскольку биатлонист часто заболевал в неподходящие моменты. 

- Я ношу с собой антибактериальное средство в кармане, - цитирует NRK Свендсена. - Сейчас главное - не заболеть. Первым делом по утрам я проверяю, не болит ли у меня горло.

Чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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цска 19781978

Нифига она у него заразная

19:29 8 февраля

RoyalHunter

боялся забеременеть?

17:52 8 февраля

maxcds

что за бред

16:49 8 февраля

tima_7

Невесте?

16:30 8 февраля

shpasic

зато при три раза в день зубы чистил специальной пастой))

15:55 8 февраля

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