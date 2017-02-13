Стиан Экхофф: "Очевидно, что Тириль Экхофф очень расстроена"

Тренер сборной Норвегии Стиан Экхофф отметил, что его сестра Тирил Экхофф расстроена своей формой на чемпионате мира в Хохфильцене. 26-летняя спортсменка оказалась 13-й в спринте и 30-й в гонке преследования.

– Очевидно, что Тирил расстроена, – цитирует NRK Экхоффа, который напомнил о болезни сестры во время подготовки к сезону. – Вероятно, она поспешила, выйдя на старт в Рупольдинге. Мы не знали наверняка, пойдет ли это ей на пользу, что это ей даст. Теперь будем опытнее. Мы будем знать впредь, чего ей не хватает, в чем нужно прибавить к следующему сезону.