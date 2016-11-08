Стефан Бутье: "Фуркад еще долго будет мотивирован"

Тренер сборной Франции Стефан Бутье отметил, что ему сложно оценивать состояние команды относительно конкурентов. По словам специалиста, лидер французов Мартен Фуркад готов бороться за шестой Кубок мира.

– От Мартена всегда большие ожидания, много вопросов, – цитирует Nordic Magazine Бутье. – В это время года всегда все под вопросом. Пока не дождемся соревнований и не сравним свои результаты с показателями соперников. Мартен на тренировках очень мотивирован, он активно принимает участие в жизни команды, ему нравится то, что он делает. Думаю, он готов биатлоном еще долго заниматься.

В целом мне кажется, что команда прогрессирует. Хотя, опять же, сложно сравнивать с чем-то. Мы настроены оптимистично. Считаю, что нам удалось правильно построить подготовку.