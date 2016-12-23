Биатлонистка Ирина Старых заявлена на индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке", следует из стартового протокола завтрашней гонки, который опубликован на официальном сайте СБР. Срок трехлетней дисквалификации 29-летней россиянки заканчивается сегодня.
Летом 2014 года Старых была дисквалифицирована на два года (начиная с 23 декабря 2013 года) за употребление эритропоэтина. В ноябре 2014 года Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести повторный анализ подозрительных допинг-проб на основании новых методик. Проба Старых дала положительный результат, и срок ее дисквалификации был увеличен с двух до трех лет. Старых было разрешено вернуться к соревнованиям после 23 декабря 2016 года.
Ирина Старых попросила замену - в январе 2014 года биатлонистка олимпийской сборной России официально признала свою причастность к допинговому скандалу.
Дополнительная информация
http://biathlonrus.com/content/news/56673/20161223_w_individul_startlist.pdf?20161223172856
Don Miguel
Тис, а как быть тогда с Пылевой? Она отбыла наказание и потом стала олимпийской чемпионкой. И никто из соперников на нее ни разу даже не пикнул. Зато наши "спецы" по "все жрут" и "всех гнать" до сих пор постоянно полоскают ее в помоях. Надо действовать по закону. А что подвела.... Так ее Пихлеру насильно сунули, клятвенно утверждая, что чистая. Не одна она виновата, хотя я сторонник, что спортсмен всегда может решить проблему допинга сам. А вот что наказали только ее, меня, лично, бесит, остальные остались "белые и пушистые".
11:05
Tis
Эта дама не просто ошиблась Don Miguel, своим проступком она по сути, как кстати и Логинов, подвела страну. Наше счастье, что допинг Старых обнаружили до ОИ, а Логинов не участвовал в эстафете. Я думаю, в сборную их привлекать нельзя, прецедента с Юрьевой, думаю, достаточно.
08:34
Don Miguel
Я не сторонник "пожизненных наказаний". Ошибся, наказали, вину отвинил? Дальше такой, как все. Так правосудие устроено во всех развитых странах. Вне зависимости от вида деятельности. Будет выигрывать, буду только рад. Ошибиться может каждый, исправить ошибки дано не всем. Причем, далеко не всем. Удачи
18:49 23 декабря
sanek7618
Ириша, вперед!!! Покажи им мать Кузьмы!!!
18:06 23 декабря