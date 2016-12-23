Биатлонистка Ирина Старых заявлена на индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке", следует из стартового протокола завтрашней гонки, который опубликован на официальном сайте СБР. Срок трехлетней дисквалификации 29-летней россиянки заканчивается сегодня.

Летом 2014 года Старых была дисквалифицирована на два года (начиная с 23 декабря 2013 года) за употребление эритропоэтина. В ноябре 2014 года Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести повторный анализ подозрительных допинг-проб на основании новых методик. Проба Старых дала положительный результат, и срок ее дисквалификации был увеличен с двух до трех лет. Старых было разрешено вернуться к соревнованиям после 23 декабря 2016 года.

Ирина Старых попросила замену - в январе 2014 года биатлонистка олимпийской сборной России официально признала свою причастность к допинговому скандалу.