17:33 | БИАТЛОН

Старых, Виролайнен и Слепцова - на пьедестале в индивидуальной гонке в Арбере

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Три представительницы России: Ирина Старых, Дарья Виролайнен и Светлана Слепцова заняли первые три места в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

Арбер (Германия)

Кубок IBU

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

1. СТАРЫХ – 51.09,2 (1 шт. круг)

2. ВИРОЛАЙНЕН – отставание 0,3 (2)

3. СЛЕПЦОВА (все – Россия) – 2.56,2 (4)

4. Лятюйер (Франция) – 2.56,7 (3)

5. Журавок (Украина) – 3.04,0 (3)

6. Блашко (Белоруссия) – 3.11,5 (1)…

13. ЯКУШОВА – 4.00,8 (5)

14. МИРОНОВА – 4.14,0 (6)…

29. НИКУЛИНА (все – Россия) – 7.47,4 (6)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spyhanter

По 4-5 промахов - куда там вперед. Куда там тягаться с Коукаловой и Мякарайнен. Сидите уж в этом болоте

18:10

Союз Аполлонович

Дашу надо на КМ подтягивать

17:57

Lars Berger

Красавицы наши!) Света, вперед!)

17:55

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