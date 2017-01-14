Старых, Виролайнен и Слепцова - на пьедестале в индивидуальной гонке в Арбере

Три представительницы России: Ирина Старых, Дарья Виролайнен и Светлана Слепцова заняли первые три места в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
Арбер (Германия)
Кубок IBU
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
1. СТАРЫХ – 51.09,2 (1 шт. круг)
2. ВИРОЛАЙНЕН – отставание 0,3 (2)
3. СЛЕПЦОВА (все – Россия) – 2.56,2 (4)
4. Лятюйер (Франция) – 2.56,7 (3)
5. Журавок (Украина) – 3.04,0 (3)
6. Блашко (Белоруссия) – 3.11,5 (1)…
13. ЯКУШОВА – 4.00,8 (5)
14. МИРОНОВА – 4.14,0 (6)…
29. НИКУЛИНА (все – Россия) – 7.47,4 (6)
spyhanter
По 4-5 промахов - куда там вперед. Куда там тягаться с Коукаловой и Мякарайнен. Сидите уж в этом болоте
18:10
Союз Аполлонович
Дашу надо на КМ подтягивать
17:57
Lars Berger
Красавицы наши!) Света, вперед!)
17:55