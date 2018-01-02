Старых пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, Кайшева выступит в Рупольдинге

Определен состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе, информирует пресс-служба СБР.

Отмечается, что Ирина Старых примет участие в этапе Кубка IBU, Ульяна Кайшева выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

мужчины – Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Волков;

женщины - Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова.

Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 4 января женской спринтерской гонкой. 5 января пройдет мужская. 6-го состоятся гонки преследования, а 7-го – эстафеты.



