11:50 | Биатлон

Старых пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, Кайшева выступит в Рупольдинге

Светлана МИРОНОВА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Светлана МИРОНОВА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
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Определен состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе, информирует пресс-служба СБР. 

 
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Отмечается, что Ирина Старых примет участие в этапе Кубка IBU, Ульяна Кайшева выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

мужчины – Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Волков;

женщины - Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья ВиролайненСветлана Миронова.

Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 4 января женской спринтерской гонкой. 5 января пройдет мужская. 6-го состоятся гонки преследования, а 7-го – эстафеты.


Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2018/58880/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Lars Berger

Где Шопин?!

15:11

НольЭмоций

Опять Виролайнен!!!

14:26

Союз Аполлонович

Дурдом

14:09

PallMall

Семь пятниц на неделе. СБР работает по принципу, кто больше даст - того возьмем. За Кайшеву дают мало. Этих жуликов во главе с Кравцовым давно надо на лесоповал отправить для прочищения мозгов.

13:51