Старых пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, Кайшева выступит в Рупольдинге

Определен состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе, информирует пресс-служба СБР.
Отмечается, что Ирина Старых примет участие в этапе Кубка IBU, Ульяна Кайшева выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом:
мужчины – Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Волков;
женщины - Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова.
Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 4 января женской спринтерской гонкой. 5 января пройдет мужская. 6-го состоятся гонки преследования, а 7-го – эстафеты.
Дополнительная информация
- Антон Шипулин
- Екатерина Юрлова
- Алексей Волков (биатлон)
- Ульяна Кайшева
- Александр Логинов (биатлон)
- Максим Цветков
- Антон Бабиков
- Ирина Старых
- Дарья Виролайнен
- Татьяна Акимова
- Виктория Сливко
- Матвей Елисеев
- Светлана Миронова
Lars Berger
Где Шопин?!
15:11
НольЭмоций
Опять Виролайнен!!!
14:26
Союз Аполлонович
Дурдом
14:09
PallMall
Семь пятниц на неделе. СБР работает по принципу, кто больше даст - того возьмем. За Кайшеву дают мало. Этих жуликов во главе с Кравцовым давно надо на лесоповал отправить для прочищения мозгов.
13:51