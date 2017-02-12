Старых поднялась на 54-е место в зачете Кубка мира

Первая пятерка общего зачета Кубка мира осталась без изменений. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова поднялась на девятое место. Ее соотечественница Ирина Старых, ставшая четвертой в гонке преследования на чемпионате мира, поднялась на 54-ю позицию.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 783 (+60)

2 (2). Коукалова (Чехия) - 760 (+48)

3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 702 (+36)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 674 (+38)

5 (5). Вирер (Италия) - 517 (+31)

6 (6). А. Шевалье (Франция) - 471 (+30)

9 (10). АКИМОВА (Россия) - 441 (+23)

33 (33). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)

34 (34). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 135 (0)

41 (49). Домрачева (Белоруссия) - 121 (+54)

53 (52). УСЛУГИНА (Россия) - 62 (+2)

54 (77). СТАРЫХ (Россия) - 60 (+43)

64 (66). СЛЕПЦОВА (Россия) - 42 (+17)

65 (63). КАЙШЕВА (Россия) - 40 (0)

71 (69). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)

74 (71). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)

Гонка преследования (ж)

1 (1). Мякяряйнен (Финляндия) - 268 (+36)

2 (2). Дорен-Абер (Франция) - 265 (+38)

3 (3). Коукалова (Чехия) - 265 (+48)

4 (5). Дальмайер (Германия) - 253 (+60)

5 (4). Вирер (Италия) - 225 (+31)

6 (8). А. Шевалье (Франция) - 165 (+30)

11 (13). АКИМОВА (Россия) - 138 (+23)

31 (67). Домрачева (Белоруссия) - 61 (+54)

38 (33). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 49 (0)

42 (-). СТАРЫХ (Россия) - 43 (+43)

43 (38). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 36 (0)

52 (47). УСЛУГИНА (Россия) - 29 (+2)

56 (65). СЛЕПЦОВА (Россия) - 25 (+17)

65 (61). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 12 (0)