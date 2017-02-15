Старший тренер сборной Чехии: "Теперь наши спортсмены ничего не принимают из рук болельщиков"

Старший тренер сборной Чехии Михал Малек в интервью "СЭ" отметил, что спортсмена действительно приходят угрозы со стороны российских болельщиков. Ранее сообщалось, что фанаты атаковали страницу Габриэлы Коукаловой в одной из соцсетей. Россияне бурно отреагировали на призыв чешской спортсменки перенести чемпионат мира-2021 из Тюмени.

– Насколько сильно это беспокоит вас?

– Я не боюсь. Но мы понимаем, что нужно быть более осторожными. Теперь мы постоянно закрываем двери и окна. Если раньше в том же Ханты– Мансийске болельщики часто дарили нам какие-то подарки, то теперь спортсмены не принимают из рук болельщиков вообще ничего.

– Кто-то из российской сборной пишет вам что-то в интернете?

– Нет, только фанаты.

– Какие у вас вообще отношения с российской командой?

– Первый день чемпионата мира для всех получился очень нервным. Но после того как Антон и Мартен помирились, стало спокойнее. Что касается нас, то не о биатлоне мы думали только накануне старта – во время Конгресса Международной федерации биатлона (IBU). После этого сконцентрировались исключительно на спорте. (Владимир ИВАНОВ)