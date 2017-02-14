Старший тренер сборной Чехии: "Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам"

Старший тренер мужской сборной Чехии Михал Малек в интервью "СЭ" подтвердил, что спортсменам его команды приходят письма с угрозами от российских фанатов. По его словам, с подобным он никогда не сталкивался.
– Правда, что российские болельщики атакуют вашу команду в соцсетях?
– Так и есть. Наверное, это из-за того, что мы активно выступаем против допинга во всех его проявлениях. Однако российские фанаты воспринимают это с негативом, почему-то принимая это на счет своих спортсменов. Это совсем не так. Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам.
– Как много писем с угрозами пришло за последние дни? Десятки? Сотни?
– Я не знаю. Но раньше я с подобным не сталкивался. Не знаю, происходит ли такое в отношении других спортсменов. При этом никто из нашей команды никого не оскорблял. Неужто все дело в том, что президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза борется за чистый спорт? Это сложно понять. Но наши спортсмены получают негативные сообщения в соцсетях, электронные письма и даже смс. (Владимир ИВАНОВ)
Don
Непорочный как ТИ++++++++++++++++++++
20:54
Непорочный как ТИ
достижения раннего фуркада легко гуглятся и проверяются Как человек-нулина, который чистил ботинки своему брату стал гегемоном После волшебной встречи с ТИ Совпадение? Не думаю
20:49
Непорочный как ТИ
После рождения с гемохроматозным геном HFE Фуркад по юниорам НЕ ВЫИГРАВШИЙ НИ ЕДИНОЙ МЕДАЛИ СТРЕЛЯЛ 80% точности ПРОИГРЫВАЛ ХОДОМ, таким людям как Ландертингер, Лабелунд, Сергей СЕМЕНОВ! добрался до ТИ и тут ВСЁ ЗАВЕРТЕ... А потом Фуркад заболел мононуклеозом. Чем серьезнее болезнь тем лучше достижения. Ничего личного, просто реалии современного спорта. ГЕМОХРОМАТОЗ+ МОНОКЛЕОЗ = И ТЫ НЕПОБЕДИМЫЙ В ГАЛАКТИКЕ!
20:47
Don
Влад2017, и давно ты на наркоте сидишь?)
20:36
marksan
Чистые со справками к чистым без справок? Оригиналы эти чехи. Теперь очень жалко зачем мы за Прагу столько в 1945 людей положили...
20:36
Влад2017
Наркоманы не могут честно побеждать вот и пишут от зависти и злости угрозы.
20:34
nailsh78
а как плакала М.Джонс бегунья )) простите меня, товарисчи ))
20:33
Краштест
Бойтесь теперь.Не надо было открывать дверь пандоры.Полонский плохо кончил.
20:26
And60
Сколько пришло писем, не знает.
20:21
nailsh78
во всем виноваты русские хакеры )) чешские спортсмены становятся жертвой атаки ) - пожалейте кто нибудь.. - весь мир это должен знать ))
20:21
inspire
вся команда уже выступила, его очередь, затем сервисмены, медики, повар, прачка итд ... до сл. этапа точно растянут ....
20:19
джей
Очередной пиарщик...
20:16