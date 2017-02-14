20:03 | БИАТЛОН

Старший тренер сборной Чехии: "Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам"

0
0
0
0
12

Старший тренер мужской сборной Чехии Михал Малек в интервью "СЭ" подтвердил, что спортсменам его команды приходят письма с угрозами от российских фанатов. По его словам, с подобным он никогда не сталкивался.

 
Старший тренер мужской сборной Чехии Михал МАЛЕК.Тренер сборной Чехии: "Мы не против России, но теперь закрываем окна и двери"

– Правда, что российские болельщики атакуют вашу команду в соцсетях?

– Так и есть. Наверное, это из-за того, что мы активно выступаем против допинга во всех его проявлениях. Однако российские фанаты воспринимают это с негативом, почему-то принимая это на счет своих спортсменов. Это совсем не так. Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам.

– Как много писем с угрозами пришло за последние дни? Десятки? Сотни?

– Я не знаю. Но раньше я с подобным не сталкивался. Не знаю, происходит ли такое в отношении других спортсменов. При этом никто из нашей команды никого не оскорблял. Неужто все дело в том, что президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза борется за чистый спорт? Это сложно понять. Но наши спортсмены получают негативные сообщения в соцсетях, электронные письма и даже смс. (Владимир ИВАНОВ)

0
0
0
0
12
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Don

Непорочный как ТИ++++++++++++++++++++

20:54

Непорочный как ТИ

достижения раннего фуркада легко гуглятся и проверяются Как человек-нулина, который чистил ботинки своему брату стал гегемоном После волшебной встречи с ТИ Совпадение? Не думаю

20:49

Непорочный как ТИ

После рождения с гемохроматозным геном HFE Фуркад по юниорам НЕ ВЫИГРАВШИЙ НИ ЕДИНОЙ МЕДАЛИ СТРЕЛЯЛ 80% точности ПРОИГРЫВАЛ ХОДОМ, таким людям как Ландертингер, Лабелунд, Сергей СЕМЕНОВ! добрался до ТИ и тут ВСЁ ЗАВЕРТЕ... А потом Фуркад заболел мононуклеозом. Чем серьезнее болезнь тем лучше достижения. Ничего личного, просто реалии современного спорта. ГЕМОХРОМАТОЗ+ МОНОКЛЕОЗ = И ТЫ НЕПОБЕДИМЫЙ В ГАЛАКТИКЕ!

20:47

Don

Влад2017, и давно ты на наркоте сидишь?)

20:36

marksan

Чистые со справками к чистым без справок? Оригиналы эти чехи. Теперь очень жалко зачем мы за Прагу столько в 1945 людей положили...

20:36

Влад2017

Наркоманы не могут честно побеждать вот и пишут от зависти и злости угрозы.

20:34

nailsh78

а как плакала М.Джонс бегунья )) простите меня, товарисчи ))

20:33

Краштест

Бойтесь теперь.Не надо было открывать дверь пандоры.Полонский плохо кончил.

20:26

And60

Сколько пришло писем, не знает.

20:21

nailsh78

во всем виноваты русские хакеры )) чешские спортсмены становятся жертвой атаки ) - пожалейте кто нибудь.. - весь мир это должен знать ))

20:21

inspire

вся команда уже выступила, его очередь, затем сервисмены, медики, повар, прачка итд ... до сл. этапа точно растянут ....

20:19

джей

Очередной пиарщик...

20:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ