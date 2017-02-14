Старший тренер сборной Чехии: "Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам"

Старший тренер мужской сборной Чехии Михал Малек в интервью "СЭ" подтвердил, что спортсменам его команды приходят письма с угрозами от российских фанатов. По его словам, с подобным он никогда не сталкивался.

– Правда, что российские болельщики атакуют вашу команду в соцсетях?

– Так и есть. Наверное, это из-за того, что мы активно выступаем против допинга во всех его проявлениях. Однако российские фанаты воспринимают это с негативом, почему-то принимая это на счет своих спортсменов. Это совсем не так. Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам.

– Как много писем с угрозами пришло за последние дни? Десятки? Сотни?

– Я не знаю. Но раньше я с подобным не сталкивался. Не знаю, происходит ли такое в отношении других спортсменов. При этом никто из нашей команды никого не оскорблял. Неужто все дело в том, что президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза борется за чистый спорт? Это сложно понять. Но наши спортсмены получают негативные сообщения в соцсетях, электронные письма и даже смс. (Владимир ИВАНОВ)