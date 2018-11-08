Стало известно, почему Россия отсутствует в новом календаре IBU

Представитель пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер объяснил, почему Россия отсутствует в календаре международных соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22.

Ранее сообщалось, что даже в случае восстановления Союза биатлонистов России в правах, никаких изменений в календаре не будет.

- IBU может свободно выбирать из заявок, которые мы получаем, - приводит NRK слова Винклера. - Как вы можете видеть, мы выбрали страны, которые были одобрены ВАДА на протяжении всего процесса подачи заявок. Мы стоим на своих принципах, так что это одна из причин того, что мы не предоставили России ни одного этапа Кубка мира.

Напомним, 7 сентября российской стороне было отказано в восстановлении. Критерии восстановления членства и последующие шаги будут обсуждаться с руководством СБР в Москве в середине ноября нынешнего года. СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. После этого была создана рабочая группа по этому делу.

Согласно ограничениям, СБР не может голосовать на конгрессе IBU, выдвигать свои кандидатуры на руководящие должности и проводить международные соревнования.

Россия не сможет принимать соревнования по биатлону даже в случае восстановления СБР

В сезонах 2020/21 и 2021/22 не будет международных соревнований по биатлону в России