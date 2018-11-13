Стал известен состав сборной Украины на Кубок мира и Кубок IBU

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определ с составом команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в словенской Поклюке. Турнир пройдет со 2 по 9 декабря.

Состав сборной Украины на Кубок мира:

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Виталий Кильчицкий.

Также стал известен состав команды на первый этап Кубка IBU. Турнир пройдет в шведском городе Идре с 29 ноября по 2 декабря.

Состав сборной Украины на Кубок IBU:

Женщины: Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Мария Кручова, Анна Кривонос, Валерия Дмитренко.

Мужчины: Тарас Лесюк, Виталий Труш, Богдан Цымбал, Андрей Доценко, Антон Дудченко.