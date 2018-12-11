Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Германии по биатлону объявила состав на второй этап Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря, информирует Немецкий лыжный союз (DSV).

Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Симон Шемп.

Женщины: Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс, Анна Вайдель.

Программа этапа

13 декабря, четверг

16.15 (мск) – Спринт (женщины)

14 декабря, пятница

16.15 (мск) – Спринт (мужчины)

15 декабря, суббота

13.30 (мск) – Гонка преследования (женщины)

16.45 (мск) – Гонка преследования (мужчины)

16 декабря, воскресенье

13.15 (мск) – Эстафета (женщины)

16.00 (мск) – Эстафета (мужчины)

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