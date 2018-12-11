Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Германии по биатлону объявила состав на второй этап Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря, информирует Немецкий лыжный союз (DSV).
Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Симон Шемп.
Женщины: Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс, Анна Вайдель.
Программа этапа
13 декабря, четверг
16.15 (мск) – Спринт (женщины)
14 декабря, пятница
16.15 (мск) – Спринт (мужчины)
15 декабря, суббота
13.30 (мск) – Гонка преследования (женщины)
16.45 (мск) – Гонка преследования (мужчины)
16 декабря, воскресенье
13.15 (мск) – Эстафета (женщины)
16.00 (мск) – Эстафета (мужчины)
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