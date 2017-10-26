Стадион в Увате получил лицензию, позволяющую проводить этапы Кубка IBU

Стадион имени Александра Тихонова в Увате прошел аттестацию и получил до 2022 года лицензию B, позволяющую проводить соревнования ранга Кубка IBU. Один из его этапов должен пройти здесь в марте 2018 года.

– До начала Кубка IBU должно быть построено трехэтажное здание, в котором будут располагаться помещения для подготовки лыж, пресс-центр и офис организации, – приводит официальный сайт СБР слова директора Центра спортивно-оздоровительной работы Уватского района Сергея Головяна. – С другой стороны будет располагаться трибуна на 1200 зрителей. К нам приезжали рейс-директоры IBU – сначала Борут Нунар, затем Феликс Биттерлинг, который и вручил нам лицензию. Они все просмотрели, промерили трассы. В феврале комиссия приедет еще раз, проверит готовность этого здания и комплекса к проведению соревнований.