Союз биатлонистов России скорбит по жертвам трагедии в Керчи

Союз биатлонистов России (СБР) скорбит по жертвам трагедии в Крыму. По последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, еще 50 пострадали.

В политехническом колледже Керчи прогремел взрыв, в котором, по последним данным, погибли 13 человек, еще 50 пострадали. Большинство из них – подростки.

Мы соболезнуем всем пострадавшим в трагедии, семьям погибших и всем жителям города. #КерчьМыСТобой pic.twitter.com/thVeEyKqiy – Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 17 октября 2018 г.

- В политехническом колледже Керчи прогремел взрыв, в котором, по последним данным, погибли 13 человек, еще 50 пострадали. Большинство из них – подростки. Мы соболезнуем всем пострадавшим в трагедии, семьям погибших и всем жителям города, - говорится в сообщении СБР в Твиттере.

В колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. В нападении подозревается ученик колледжа. Его личность установлена, он покончил с собой.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. Кроме того, в городе объявлен трехдневный траур.