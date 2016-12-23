Союз биатлонистов Норвегии доволен отказом России проводить этап Кубка мира

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик остался доволен решением IBU по России. Особое удовлетворение его вызвал отказ СБР проводить этап Кубка мира в Тюмени, который норвежцы угрожали бойкотировать.
– IBU проделал серьезную работу, – цитирует NRK Слоквика. – Хорошо, что Россия отказалась от проведения турниров. Это сигнал о том, что русские поняли всю серьезность ситуации.
Don
Буква Ё, не переживай, ты в их число не входишь)))
11:56
Буква Ё
Думаю, все адекватные люди, вне зависимости от национальности и убеждений довольны этим
11:45
fedor pavlovitsh
Если Андерс Бессеберг не представит доказательства вины 31 биатлониста, он должен нести вплоть до уголовной ответственности. Пора им всем с..........м показать зубы. Где доказательства заболеваний Серены Виллиамс, гимнастов США, норвежских лыжников, биатлонистов, Мартена Фуркад принимавших официально допинг. Я требую, чтобы они представили официальные документы своих заболеваний. В противном случае это чистейшее мошенничество и их сговор с ВАДА ?????!!!!!
11:41
джей
Теперь нужно добиться , чтобы Норвегия отказалась от проведения соревнования на своей территории , у нас тоже есть серьезные подозрения , что норвежские биатлонисты и лыжники "липовые астматики". Сейчас же решения принимаются только на основании ПОДОЗРЕНИЙ.
11:29
hex
цска 19781978 Он то как раз понимает, что если до каких астматиков и дойдет дело, то только до российских
11:10
dv2205
аналогия с кошками - не дума что если тыкать его в астматическую мочу своих спортсменов он что поймет
10:59
dv2205
а вот зря думают что выиграли - проиграли в первую очередь норвежские спортсмены - умные пристыдятся таких чиновников
10:57
цска 19781978
Ушлепок не понимает ,что скоро до его астматиков дело дойдет
10:45