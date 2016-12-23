Союз биатлонистов Норвегии доволен отказом России проводить этап Кубка мира

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик остался доволен решением IBU по России. Особое удовлетворение его вызвал отказ СБР проводить этап Кубка мира в Тюмени, который норвежцы угрожали бойкотировать.

– IBU проделал серьезную работу, – цитирует NRK Слоквика. – Хорошо, что Россия отказалась от проведения турниров. Это сигнал о том, что русские поняли всю серьезность ситуации.