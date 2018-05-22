Состав женской сборной России на сезон-2018/19 будет оглашен через 2-3 дня

Возглавивший женскую сборную России тренер Валерий Польховский в интервью "СЭ" рассказал, что через два-три дня будет оглашен состав команды из восьми человек на сезон-2018/19. Специалист добавил, что для начала нужно разобраться с будущим спортсменок.

– За кем будет последнее слово в выборе помощников?

– Уже прозвучали рекомендации тренерского совета, безусловно, будет приниматься во внимание моя позиция и позиция главного тренера. Эти вопросы прорабатываем совместно.

– Планируете решить их до конца недели?

– Даже раньше. День-два – и определимся.

– Это же касается и состава женской сборной из восьми человек?

– Да, и это тоже. Нужно прояснить некоторые моменты. Не исключено, что кто-то заканчивает карьеру, так что нужно сначала со всем разобраться.

– Насколько мне известно, Екатерина Юрлова-Перхт, в случае продолжения карьеры, планирует готовиться самостоятельно в Австрии.

– Если у нее действительно такое желание, то мы обсудим с ней все и примем решение.

Полня версия интервью Польховского – здесь