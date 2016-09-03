Состав сборной России на Кубок мира определится после стартов в Норвегии

Состав сборной России на Кубок мира сезона-2016/17 года будет определен после контрольных стартов в норвежском Бейтостолене, которые пройдут в середине ноября.

– В этом сезоне мы должны будем проверить на практике правильность методики, которую выбрали четыре группы – две мужских и две женских, – приводит ТАСС слова президента СБР Александра Кравцова. – Во-вторых, сконцентрироваться полностью на окончательном составе, который будет готовиться к Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее.

Сейчас мы имеем четкие критерии, по которым будет формироваться команда. Когда начинают задавать вопросы, имеет ли кто-то преференции, то я скажу открыто – их нет ни у кого, включая заслуженных биатлонистов. Дорога в сборную открыта всем. Состав сборной на Кубок мира будет определен после стартов в норвежском Бейтостолене, а дальше будем смотреть, кто будет наиболее ярко выступать.

Розыгрыш Кубка мира сезона-2016/17 стартует в шведском Эстерсунде 25 ноября.