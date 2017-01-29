17:23 29 января | БИАТЛОН

Состав сборной России на ЧМ-2017 будет оглашен 30 января

0
0
0
3

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что состав сборной России на чемпионат мира-2017 будет оглашен 30 января. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцене.

- Пока о составе говорить рано, завтра у нас соберется тренерский штаб, и мы определимся с окончательным составом на чемпионат мира. Есть ряд вопросов по женской и мужской команде, - цитирует ТАСС Касперовича. - Есть вопросы и по эстафете.

Сегодня в Польше завершился чемпионат Европы, на котором Россия взяла 6 золотых медалей из 8 возможных.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980662

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Odetta

Если не будет Логинова и Старых, то ТШ распишется в своей трусости, ну или тупости.

10:50

Jean Reno

Ждем Логинова на ЧМ!

10:04

maximalist

КАСПЕР ЖЖОТ. "ПОКЛОННИКУ ШУМИЛОВОЙ, ПОДЧУФРОВОЙ И СЛЕПЦОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ..." ПРИХОДИТСЯ КОНСТАТИРОВАТЬ, К НАШЕМУ СОЖАЛЕНИЮ ОН НЕ РАЗБИРАЕТСЯ В ЖЕНЩИНАХ. ДВА ГОДА ПОТЕРЯНО. СКОЛЬКО ЕЩЕ?

00:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ