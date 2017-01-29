Состав сборной России на ЧМ-2017 будет оглашен 30 января

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что состав сборной России на чемпионат мира-2017 будет оглашен 30 января. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцене.
- Пока о составе говорить рано, завтра у нас соберется тренерский штаб, и мы определимся с окончательным составом на чемпионат мира. Есть ряд вопросов по женской и мужской команде, - цитирует ТАСС Касперовича. - Есть вопросы и по эстафете.
Сегодня в Польше завершился чемпионат Европы, на котором Россия взяла 6 золотых медалей из 8 возможных.
Odetta
Если не будет Логинова и Старых, то ТШ распишется в своей трусости, ну или тупости.
10:50
Jean Reno
Ждем Логинова на ЧМ!
10:04
maximalist
КАСПЕР ЖЖОТ. "ПОКЛОННИКУ ШУМИЛОВОЙ, ПОДЧУФРОВОЙ И СЛЕПЦОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ..." ПРИХОДИТСЯ КОНСТАТИРОВАТЬ, К НАШЕМУ СОЖАЛЕНИЮ ОН НЕ РАЗБИРАЕТСЯ В ЖЕНЩИНАХ. ДВА ГОДА ПОТЕРЯНО. СКОЛЬКО ЕЩЕ?
00:06