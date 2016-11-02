Состав сборной России на чемпионат мира будет только наполовину определяться тренерским штабом

Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал критерии отбора спортсменов в женскую и мужскую сборные страны на чемпионат мира. Если раньше состав определялся только тренерским штабом, то теперь решение будет комбинированным, а тренеры определят состав лишь на 50 процентов.

Например, на чемпионате мира, который пройдет в Хохфильцене половину российской квоты у женщин и мужчин займут спортсмены, которые наберут больше всего очков на 4, 5 и 6 этапах Кубка мира. Остальных определит тренерский штаб. Причем у мужчин также должны будут попасть на чемпионат мира не более трех спортсменов, которые стали призерами чемпионата Европы.

Также опубликованы отдельные критерии отбора спортсменов на различные этапы Кубка мира. В этом вопросе на большинстве этапов также половина участников будет определена по итогам контрольных стартов и результатов на предыдущих этапах.