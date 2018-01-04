Солемдаль наложили четыре шва под глазом после столкновения с лыжником на тренировке

Норвежская биатлонистка Сюнневе Солемдаль отметила, что на тренировке столкнулась с лыжником и получила травму глаза. Спортсменка добавила, что ей пришлось наложить четыре шва.
– Во время тренировки в воскресенье я врезалась в парня прямо передо мной, – цитирует VG.no Солемдаль. – Я видела его, но я не знала, куда он повернет. После этого мне пришлось обратиться в больницу, где мне наложили четыре шва под глазом. Но в целом – все хорошо. После случившегося я почувствовала себя неудачницей, однако мне повезло, так как это не привело к более серьезным последствиям.
Synnøve Solemdal overrasket over rekylen i sitt nye gevær @vgnett #skiskyting #vinteridrett pic.twitter.com/WEWeFNFBTK– Tore Buvik (@ToreBuvik) 3 января 2018 г.
Slim Taller
Винтовка у неё для чего?!
19:11 4 января
adamantane'
Бедняга...
18:53 4 января
Andre_Saratov
Здоровья!
17:52 4 января