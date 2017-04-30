Со сборной Белоруссии работает "опытный наставник из России"

Мужская сборная Белоруссии проходит подготовку к новому сезону в российском Кировске, сообщает sputnik.by. Тренировки проводит Василий Большаков, рекомендованный тренерским советом на пост старшего тренера. Вместе с ним работает "опытный наставник из России", который еще не принял решения о дальнейшей работе с белорусами.

В минувшем сезоне мужская сборная Белоруссии заняла 14-е место в Кубке наций. В общем зачете лучшим стал Владимир Чепелин, занявший со 125 очками 47-е место.