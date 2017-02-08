СМИ: Россия лишена права проводить ЧМ-2021 в Тюмени

Глава союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что чемпионат мира по биатлону в 2021 году, который должен был пройти в Тюмени, будет перенесен в другую страну, сообщает NRK. Решение было вынесено в ходе внеочередного заседания конгресса Международного союза биатлонистов.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов назвал бредом информацию о лишении Тюмени права на проведение чемпионата мира в 2021 году.

Сегодня конгресс Международного союза биатлонистов большинством голосов одобрил увеличение срока дисквалификации за употребление допинга до 8 лет. Стоит отметить при этом, что решение о поднятии планки наказания с предусмотренного максимума в 4 года может принять только Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА). Теперь IBU обратится с данной инициативой в ВАДА.

Россияне не подписались под письмом об ужесточении наказаний за допинг

IBU: против допинга или против России?