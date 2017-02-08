18:16 8 февраля | БИАТЛОН

СМИ: Россия лишена права проводить ЧМ-2021 в Тюмени

0
0
0
3

Глава союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что чемпионат мира по биатлону в 2021 году, который должен был пройти в Тюмени, будет перенесен в другую страну, сообщает NRK.  Решение было вынесено в ходе внеочередного заседания конгресса Международного союза биатлонистов.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов назвал бредом информацию о лишении Тюмени права на проведение чемпионата мира в 2021 году.

Сегодня конгресс Международного союза биатлонистов большинством голосов одобрил увеличение срока дисквалификации за употребление допинга до 8 лет. Стоит отметить при этом, что решение о поднятии планки наказания с предусмотренного максимума в 4 года может принять только Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА). Теперь IBU обратится с данной инициативой в ВАДА.

Россияне не подписались под письмом об ужесточении наказаний за допинг
IBU: против допинга или против России?

0
0
0
3
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shu111

Страховку по ходу будут возвращать. Судя по предложениям "самим отказаться".

20:30 8 февраля

Czechplayer

Мне интересно: а если правда ЧМ отберут у Тюмени, "магарыч" возвращать будут или нет?)

18:53 8 февраля

Andre_Saratov

Бред оказавшийся правдой.

18:36 8 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ