СМИ: Россия лишена права проводить ЧМ-2021 в Тюмени

Глава союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что чемпионат мира по биатлону в 2021 году, который должен был пройти в Тюмени, будет перенесен в другую страну, сообщает NRK. Решение было вынесено в ходе внеочередного заседания конгресса Международного союза биатлонистов.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов назвал бредом информацию о лишении Тюмени права на проведение чемпионата мира в 2021 году.
Сегодня конгресс Международного союза биатлонистов большинством голосов одобрил увеличение срока дисквалификации за употребление допинга до 8 лет. Стоит отметить при этом, что решение о поднятии планки наказания с предусмотренного максимума в 4 года может принять только Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА). Теперь IBU обратится с данной инициативой в ВАДА.
Россияне не подписались под письмом об ужесточении наказаний за допинг
IBU: против допинга или против России?
shu111
Страховку по ходу будут возвращать. Судя по предложениям "самим отказаться".
20:30 8 февраля
Czechplayer
Мне интересно: а если правда ЧМ отберут у Тюмени, "магарыч" возвращать будут или нет?)
18:53 8 февраля
Andre_Saratov
Бред оказавшийся правдой.
18:36 8 февраля