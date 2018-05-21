СМИ: некоторые российские биатлонистки могут перейти в сборную Белоруссии

К тренировкам женской сборной Белоруссии по биатлону, которая находится на сборе в Раубичах, присоединились несколько спортсменок из России, сообщает Sputnik.by. По информации источника, они рассматривают возможность смены спортивного гражданства на белорусское.
"Переговоры идут, они в разгаре, но все хотят дождаться опубликования российских списков спортсменок, которых привлекут к централизованной подготовке, – утверждает издание. – Это произойдет со дня на день. С тренерами национальных команд в России обещали определиться не позднее вторника".
Напомним, 19 мая, новым президентом Союза биатлонистов России был избран Владимир Драчев. В понедельник, 21 мая, стало известно, что старшими тренерами сборной России в новом сезоне будут Анатолий Хованцев и Валерий Польховский.
Драчев победил в биатлонной битве престолов //
Вернуть былое. Хованцев и Польховский – снова в нашей сборной
Дополнительная информация
https://sputnik.by/columnists/20180521/1035540929/drachev-prezident-v-biatlone.html
- СБР
- Анатолий Хованцев
- Владимир Драчев
- Валерий Польховский
- Сборная России (биатлон)
- Сборная Белоруссии (биатлон)
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