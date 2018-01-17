СМИ: МОК не позволил Бьорндалену выступить на Олимпиаде в обход национальной квоты

Международный олимпийский комитет не предоставит право выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане норвежцу Оле Эйнару Бьорндалену, информирует телеканал TV 2 Sport. Отмечается, что МОК не выдает никаких специальных приглашений на Игры.
Ранее 43-летний спортсмен не был включен в состав сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане из-за низких результатов в сезоне. Тем не менее, он еще может принять участие в спринте, поскольку в 2014 году стал олимпийским чемпионом в данной дисциплине.
Оле Эйнар Бьорндален принимал участие в шести последних Олимпиадах и стал рекордсменом по числу побед в зимних Играх - на его счету 8 золотых медалей, включая победы в спринте и смешанной эстафете в Сочи-2014.
Garry1979
ЛокоМотив---- и олимпийские игры превратят ся в ветеранским соревнования !!! до какого возраста им давать разрешения?))
16:56
Don Miguel
Тут ведь как: IBU и многие другие федераци по видам спорта еще в адеквате, МОК в полной неадекватке. Ладно допинг, но чем ОлЕБ плох? Но, с точки "зрения" МОК, "педераций" много, а МОК - ОДИН!!! На всякие тама "педерации" - нам начхать. Бьерндаллен, говорите? Да мелкий политический деятель времен еще Магды Форсберг
15:49
wasp00000
Ему надо было,заранее,заделаться белорусом!
15:14
inspire
МОК не выдает никаких специальных приглашений на Игры ============= и специальных запрещений не было до декабря 2017 ...
14:48
ЛокоМотив
а соответствующее правило принять следовало бы,токо не для одного бьердалена,а для всех чемпионов,и начать хорошую традицию можно и с бьердалена,подчеркнув уважение к олимпийским чемпионам
14:30