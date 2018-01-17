СМИ: МОК не позволил Бьорндалену выступить на Олимпиаде в обход национальной квоты

Международный олимпийский комитет не предоставит право выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане норвежцу Оле Эйнару Бьорндалену, информирует телеканал TV 2 Sport. Отмечается, что МОК не выдает никаких специальных приглашений на Игры.

Ранее 43-летний спортсмен не был включен в состав сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане из-за низких результатов в сезоне. Тем не менее, он еще может принять участие в спринте, поскольку в 2014 году стал олимпийским чемпионом в данной дисциплине.

Оле Эйнар Бьорндален принимал участие в шести последних Олимпиадах и стал рекордсменом по числу побед в зимних Играх - на его счету 8 золотых медалей, включая победы в спринте и смешанной эстафете в Сочи-2014.