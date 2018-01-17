13:26 | Биатлон

СМИ: МОК не позволил Бьорндалену выступить на Олимпиаде в обход национальной квоты

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Международный олимпийский комитет не предоставит право выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане норвежцу Оле Эйнару Бьорндалену, информирует телеканал TV 2 Sport. Отмечается, что МОК не выдает никаких специальных приглашений на Игры.

Ранее 43-летний спортсмен не был включен в состав сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане из-за низких результатов в сезоне. Тем не менее, он еще может принять участие в спринте, поскольку в 2014 году стал олимпийским чемпионом в данной дисциплине.

Оле Эйнар Бьорндален принимал участие в шести последних Олимпиадах и стал рекордсменом по числу побед в зимних Играх - на его счету 8 золотых медалей, включая победы в спринте и смешанной эстафете в Сочи-2014.

МОК, спасай Бьорндалена! Открытое письмо обозревателя "СЭ"

 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Garry1979

ЛокоМотив---- и олимпийские игры превратят ся в ветеранским соревнования !!! до какого возраста им давать разрешения?))

16:56

Don Miguel

Тут ведь как: IBU и многие другие федераци по видам спорта еще в адеквате, МОК в полной неадекватке. Ладно допинг, но чем ОлЕБ плох? Но, с точки "зрения" МОК, "педераций" много, а МОК - ОДИН!!! На всякие тама "педерации" - нам начхать. Бьерндаллен, говорите? Да мелкий политический деятель времен еще Магды Форсберг

15:49

wasp00000

Ему надо было,заранее,заделаться белорусом!

15:14

inspire

МОК не выдает никаких специальных приглашений на Игры ============= и специальных запрещений не было до декабря 2017 ...

14:48

ЛокоМотив

а соответствующее правило принять следовало бы,токо не для одного бьердалена,а для всех чемпионов,и начать хорошую традицию можно и с бьердалена,подчеркнув уважение к олимпийским чемпионам

14:30