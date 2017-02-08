СМИ: IBU одобрил увеличение дисквалификации за допинг до 8 лет

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) большинством голосов одобрил увеличение срока дисквалификации за употребление допинга до 8 лет, сообщает NRK. Стоит отметить при этом, что решение о поднятии планки наказания с предусмотренного максимума в 4 года может принять только Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА).

Также сообщается, что было поддержано решение увеличить штраф для спортсменов, которые были уличены в употреблении допинга, до 1 миллиона евро. Национальные сборные, чьи спортсмены будут наказаны за допинг, лишатся квот на Кубок мира, чемпионаты мира и Олимпийские игры за каждое нарушение.

Сегодня в Австрии проходит экстренный конгресс (IBU), на котором предлагается утвердить радикальные меры по борьбе с допингом. Ранее биатлонисты написали письмо в IBU с призывом к строгой реакции после ряда допинговых скандалов и перечислили все приведенные пункты.

Теперь IBU обратится с данной инициативой в ВАДА.

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