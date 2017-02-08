СМИ: IBU одобрил увеличение дисквалификации за допинг до 8 лет

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) большинством голосов одобрил увеличение срока дисквалификации за употребление допинга до 8 лет, сообщает NRK. Стоит отметить при этом, что решение о поднятии планки наказания с предусмотренного максимума в 4 года может принять только Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА).
Также сообщается, что было поддержано решение увеличить штраф для спортсменов, которые были уличены в употреблении допинга, до 1 миллиона евро. Национальные сборные, чьи спортсмены будут наказаны за допинг, лишатся квот на Кубок мира, чемпионаты мира и Олимпийские игры за каждое нарушение.
Сегодня в Австрии проходит экстренный конгресс (IBU), на котором предлагается утвердить радикальные меры по борьбе с допингом. Ранее биатлонисты написали письмо в IBU с призывом к строгой реакции после ряда допинговых скандалов и перечислили все приведенные пункты.
Теперь IBU обратится с данной инициативой в ВАДА.
Россияне не подписались под письмом об ужесточении наказаний за допинг
IBU: против допинга или против России?
джей
Закон о дисквалификации на 8 лет , если он будет принят, должен действовать с момента его принятия . Если начнут дисквалифицировать за прошлые допинговые дела , то это будет нонсенс. Причем пострадают от этого многие сборные и спортсмены, не только Россия. Все фуркадоподобные деятели должны об этом знать !!!
20:08 8 февраля
vernon s
Начнётся работа спецслужб и Фуркадыч может быть первой же жертвой этого одобрения.
19:25 8 февраля
rusfed 2.0
наши биатлонисты и без того сейчас самые "чистые" в мире, но теперь просто гарантированно безупречные будут )
19:11 8 февраля
Излучение Промкооперации и Пищев
Надо дополнение еще внести, что если попался россиянин - сразу расстрел...
19:10 8 февраля
psv57
Вот смешно. А ВАДА только что дисквалифицировала американскую легкоатлетку за допинг на страшный срок в 3 месяца
18:41 8 февраля
Slim Taller
Теперь IBU обратится в ВАДА с предложением об увеличении срока наказания за допинг до 8 лет.ВАДА против не будет.
18:40 8 февраля
Snezhinsk
главное чтоб фуркад остался доволен
18:26 8 февраля
vernon s
IBU не может выносить собственные приговоры по антидопинговым нарушениям по срокам. По правилам Всемирного антидопингового агентства, наказание во всех видах спорта одинаковое для всех спортсменов по этому пункту. Одобрять могут сколько угодно.
18:23 8 февраля
alar
8 лет и лишения квот! Пипец, на Олимпиаде 2022 наших биатлонистов не будет)
18:14 8 февраля