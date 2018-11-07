СМИ: IBU начал расследование по факту подкупа со стороны СБР

Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование в отношении факта коррупционных действий со стороны СБР, сообщает AP. Россия подозревается в подкупе определенных лиц с целью закрытия допинговых дел своих спортсменов.

Сообщается, что за сокрытие случаев применения допинга российскими биатлонистами было выплачено около 300 тыс долларов.

IBU в своем расследовании дел о взятках будет сотрудничать с властями Австрии и Норвегии. Союз рассмотрит законность получения Россией право на проведение чемпионата мира 2021 года по биатлону.

Изначально право принять чемпионат мира в 2021 году получила Тюмень, однако весной 2017 года Союз биатлонистов России отказался от проведения соревнований в связи с допинговым скандалом. Чемпионат мира пройдет в словенском Поклюке.