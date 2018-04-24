СМИ: чиновник IBU в 2016 году сообщил Бессебергу о взятке за голос в пользу Тюмени

Чиновник Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил, что на конгрессе организации в 2016 году видел конверт с деньгами за голос в пользу Тюмени как города-организатора чемпионата мира-2021, сообщает Süddeutsche Zeitung. По его словам, на мероприятии в Кишиневе один из делегатов показал ему конверт с деньгами и сказал, что это взятка.

Чиновник, имя которого не раскрывается, незамедлительно сообщил об этом главе IBU Андерсу Бессебергу, но тот не стал проводит разбирательства. Чиновник готов дать показания в прокуратуре и суде.