16:59 | Биатлон

СМИ: чиновник IBU в 2016 году сообщил Бессебергу о взятке за голос в пользу Тюмени

Андерс БЕССЕБЕРГ. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Андерс БЕССЕБЕРГ. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
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Чиновник Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил, что на конгрессе организации в 2016 году видел конверт с деньгами за голос в пользу Тюмени как города-организатора чемпионата мира-2021, сообщает Süddeutsche Zeitung. По его словам, на мероприятии в Кишиневе один из делегатов показал ему конверт с деньгами и сказал, что это взятка.

Чиновник, имя которого не раскрывается, незамедлительно сообщил об этом главе IBU Андерсу Бессебергу, но тот не стал проводит разбирательства. Чиновник готов дать показания в прокуратуре и суде.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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За Арсеналий с децтва!))

Это всё заговор!)) В России взяток не берут и не дают!)) Особенно в ВУЗах, больницах и на дорогах!))

18:16

rusfed 2.0

Эта самая газета Зюддойче Цайтунг пишет, что помимо Николь Реш - родом из ГДР - в правление АйБиЮ входит еще один немец и - какое совпадение! - тоже родом из ГДР. Томас Пфюллер, бывший когда-то лыжным тренером и одним из руководителей гдр-овской лыжной федерацией - в числе прочих являвшихся частью гдр-овской госсистемы допинга

17:50

rusfed 2.0

Чел получил конверт с деньгами (взятку!) и ходил и всем его показывал - "мне дали взятку". Затем конверт убрал подальше в карман и проголосовал за Тюмень. Я только не понял, почему уголовное дело против Бессеберга возбудили ))

17:46

amilo

А этот "один из делегатов" тоже готов дать показания в прокуратуре и суде? Или сейчас это не модно, свидетелей выслушивать. Публикация в СМИ есть? Есть. Чем не доказательство? Ну, а дальше, как водится, вставляется офигенная фраза: "Весьма вероятно". Ну и все...

17:28

shpasic

на конверте так и было написано: ВЗЯТКА ЗА ГОЛОС В ПОЛЬЗУ ТЮМЕНИ.

17:16

Весёлый©

Ну, вот и всё. Оставят Россиюшке один лишь танковый биатлон. И Губерника, чтобы не расслаблялась, гг

17:11

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