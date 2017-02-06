14:36 6 февраля | БИАТЛОН

Словения не включила Фака в состав на чемпионат мира-2017

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Тренерский штаб сборной Словении огласил состав команды на чемпионат мира-2017 в Хохфильцене, сообщает sloski.si. На турнир не поедет призер Олимпиады-2010 Яков Фак. В этом сезоне спортсмен провел всего две гонки на этапе Кубка мира Руполбдинге. В спринте он финишировал 56-м, а в преследовании - 50-м.

Состав мужской команды: Клемен Бауэр, Миха Довжан, Ленарт Облак, Рок Трсан.

Состав женской команды: Аня Эржен, Тея Грегорин, Полона Клеменчич, Урска Пойе.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ladafan

Вот а Фак???

17:18 6 февраля

top220

такая вот приключилась маза фака)))

14:49 6 февраля

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