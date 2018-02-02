Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Загоруйко - вторая

Россиянка Виктория Сливко заняла первое место в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло. 23-летняя спортсменка преодолела 7,5 км за 25 минут и 14,9 секунды, избежав прохождения штрафных кругов.

Второй стала ее соотечественница Анастасия Загоруйко, уступившая победительнице 20 секунд (2 штрафных круга). Тройку лучших замкнула французженка Энора Лятюйер (+23.1, 2 штрафных круга).

Биатлон

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Виктория СЛИВКО (Россия) - 25.14,9 (0 шт. кругов)

2. Анастасия ЗАГОРУЙКО (Россия) - отставание 20,0 (2)

3. Энора Лятюйер (Франция) - 23.1 (2)

4. Карин Оберхофер (Италия) - 30,4 (1)

5. Светлана МИРОНОВА (Россия) - 33,9 (3)

6. Луция Харватова (Чехия) - 35,8 (1)

7. Дарья ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 42,9 (3)

29. Кристина РЕЗЦОВА (Россия) - 1.48,6 (3)

47. Ирина УСЛУГИНА (Россия) - 2.42,4 (4)