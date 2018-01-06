Сливко, Виролайнен, Акимова и Юрлова выступят в эстафете в Оберхофе

Стал известен состав женской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщает известный комментатор Дмитрий Губерниев. В гонке выступят Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова.

Женская эстафета пройдет завтра, 7 января, и начнется в 13.30 по московскому времени.