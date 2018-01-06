Сливко, Виролайнен, Акимова и Юрлова выступят в эстафете в Оберхофе

Стал известен состав женской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщает известный комментатор Дмитрий Губерниев. В гонке выступят Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова.
Женская эстафета пройдет завтра, 7 января, и начнется в 13.30 по московскому времени.
maksimalist
Сколько хороших актрис не развили карьеру из-за того, что оставались честными сами с собой?! Сколько бездарностей получали вместо них главные роли?!
22:51 6 января
maksimalist
Из интервью Пихлера перед ОИ в Сочи. Еще у меня есть революционная идея – подключить Кайшеву», – рассказал Пихлер в эфире «Эха Москвы». Вы несколько раз говорили, что хотите видеть в составе сборной России юниорку Ульяну Кайшеву. Вольфганг Пихлер: «Возможно, в нашу группу добавиться ещё одна биатлонистка из резерва» 7 мая 2013 (13:30, вторник) 30 25 Весь спорт — Если бы я мог выбирать, я бы взял Кайшеву в команду, но по решению руководителей Союза биатлонистов России спортсменка будет тренироваться в составе молодёжной сборной. Хотя, возможно, Кайшева присоединится к нашей группе в ноябре. Думаю, она способна на многое... ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ СЧИТАЕТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИДЕЕЙ ВЗЯТЬ ПЕРСПЕКТИВНУЮ СПОРТСМЕНКУ!!! КТО ОСТАНОВИТ ТЮМЕНСКИЙ ОБКОМ?!
22:27 6 января
Valdis_75
slovogospoda: Дальмайр, которую наши девчонки на юниорских соревнованиях и потом на IBU драли как Тузик грелку, спокойно была введена в состав основной сборной. И точно также по началу занимала 30-40-е места. Но тренеры тем не менее не ссылали её после одного неудачного этапа на IBU, а УПОРНО давали возможность тренироваться в основной сборной и бегать полноценно 2 этапа на КМ. Назовите мне из нынешней сборной, кто провел бы полноценно 2 сезона на КМ? Разве что только Юрлова. Ну так она и дала хоть какой-то результат. Сливко опять не факт что пробежит весь сезон. Подчуфарова не смогла. Акимову (фактически) сняли с концовки сезона. Мироновой УЖЕ ставят палки в колеса. Про Кайшеву вообще молчу. Зато блатная виролайнен спокойно попадает на ЧМ. И как она отплатила стране за "доверие"? Сбежала из расположения сборной с истерикой. После такого я вообще не понимаю, что она делает в сборной? Кстати, уж ей то давали шансов немеряно. И в отличие от других, её не снимали и не отправляли на IBU после одной неудачной гонки. И время дали разбежаться на достаточно комфортном (что ни говори) этапе в Оберхофе (всегда ведь можно всё свалить на ветер и плюсовую температуру). Это вам не Услугину с низины на высокогорье как девочку для затычки дыр вызывать.
21:07 6 января
bolelschik.volga34
ТШ - это путь в НИКУДА.Состав: туши свет - полный отстой. Лучше бы вообще отказались, всё равно ничего не светит с этими тренерами при любом раскладе.
21:06 6 января
Andre_Saratov
Я это... чуток сарказма добавляю... И в общем представляю разницу между чемпионатом Европы и этапом Кубка мира...
20:55 6 января
slovogospoda
Andre_Saratov Я знаю, что Анна Ивановна двукратная олимпийская чемпионка и прочее... Дело в болельщиках, которые нещадно критикуют чемпионку Европу Викторию Сливко)/...Нет ну будем откровенны..Опыт Фуркада старшего показал что пару раз первое место в Европе - это стабильные 30-е 40-е места в Кубке мира...Считать это показателем никак нельзя...Реально можно судить только если эти места с огромным заделом, либо их много..Тогда можно понимать что человек реально будет заходить в десятку на Кубке мира..
20:51 6 января
slovogospoda
Я вообще поражаюсь поражаюсь странным скачкам..у наших спортсменов...Одним нужно месяцами доказывать место в сборной занимая сплошь первые места в IBU, другим достаточно пары стартов и мест в первой тридцатке (даже не двадцатке), чтобы моментально попадать куда угодно и доказать что угодно.
20:46 6 января
Andre_Saratov
Я знаю, что Анна Ивановна двукратная олимпийская чемпионка и прочее... Дело в болельщиках, которые нещадно критикуют чемпионку Европу Викторию Сливко)
20:40 6 января
Valdis_75
Сливко отдохнула. Так что на свежачка еще шанс есть. Миронова конечно стреляет не ахти. Но она бы смотрелась поинтереснее. Да и доп. патроны не так её заставили бы нервничать. Ходом то она получше Сливко (увы) будет. А вообще - это ахтунг. Мы не можем даже 4-х спортсменок собрать. При всем моем уважении к Юрловой, она не лидер сборной. А Акимова может припомнить демарш виролайнен, когда та уговорила своих товарок не прийти на награждение Акимовой (НИКТО, кроме Норицына, тогда не пришел поддержать Акимову с 1-м местом). Вообще вызов блатной виролайнен в сборную - это нечто конечно.
20:15 6 января
кузя23
Andre_Saratov_Она конечно звезд с неба не хватала. Но нашим нынешним дамам за счастье хотя бы одна победа на КМ. А у Богалий их три.Пусть сначала догонят Анну.
20:06 6 января
кузя23
Andre_Saratov Сливко это Богалий сегодня! 19:53_Сливко результаты Богалий могут только снится. Не надо гнать на Анну. Погуглите её достиги,а потом сравнивайте со Сливко.
20:03 6 января
Andre_Saratov
Сливко это Богалий сегодня!
19:53 6 января
Andre_Saratov
Состав был легко предсказуем. Больше некого. Миронова на огневом рубеже проводит секунд на 15-20 больше остальных. И конечно расстановка мне не понравилась. Все-таки Юрлову надо было ставить на второй этап, вероятность побыть среди лидеров на середине эстафеты греет душу) И безнадега кажется неполной).
19:48 6 января
Andre_Saratov
Здесь есть графа "против всех"?
19:41 6 января
Урфин_Я
А так похохочем от души хоть завтра! Какой-то позитив из женского биатлона нашего нужно извлекать )))
18:51 6 января
Урфин_Я
slovogospoda, у Мироновй сейчас очень не важная стрельба, что бы она была эстафетный бойцом... впрочем есть и Виролайнен у нас, кто тоже может ))) Сливко просто в основе быть не должно, тогда у нас был бы выбор... А так, если играть ва-банк совсем, то можно и связку Миронова+Виролайнен поставить, если они не утонут/вывезут, то можно бы было на что-то приличное рассчитывать... но это всё не методы ТШ!!! Они же подвиги к ОИ готовят, надо накатать ))))))
18:40 6 января
кузя23
Сливко заменила в сборной главную кухарку Катю Шумилову?Однако видимо есть в Тюмени свой рецепт борщей)
18:36 6 января
Урфин_Я
С большой долей вероятности завтра мы вернемся на СВОЁ 6-7 место в КН у женщин )))
18:34 6 января
slovogospoda
Моё ИМХО на первом этапе все-таки должна бежать Миронова...?!!! По скорости она хотя бы выдержала бы.. А так это странная тактика..Да до первого рубежа скорее всего все будут бежать на минимальных отрывах ..И если повезет то Сливко может быть даже в тройке убежит..Но потом её начнут тупо догонять и перегонять..А на последнем этапе к этому добавится еще минимум 20-30 секунд от любого сильного участника..
18:30 6 января
sarkis1957
Результат можно предсказать заранее: 40-50-секундный проигрыш на первом этапе и жалкие потуги на его сокращение на 3-х последующих этапах. Коноваловы - Норицыны непотопляемы. Впрочем, как и их хозяева...
18:14 6 января
NF
Я помню чудное мгновенье, мне, вдруг, явилось виденье: очередной позор...
17:57 6 января
slovogospoda
Не ну Виролайнен если повезет по стрельбе еще нормально - но Сливко???? Ведь это гарантированных 40-45 секунд отставания..???!!!
17:41 6 января
ЗА Россию!
Ну и нафига Сливко?Чтобы слить?Тупорылые тренеры.Если провалят эстафету-нужно увольнять всех. Вику Сливко поддержу,но не готова она к таким стартам.
17:24 6 января