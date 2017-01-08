22:21 | БИАТЛОН

Сливко попала в состав сборной России на этап Кубка Мира в Рупольдинге

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Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на этап Кубка мира в Рупольдинге, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). На пятом этапе выступят Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Виктория Сливко.

Соревнования в Германии пройдут с 11 по 15 января 2017 года.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/54658/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sarkis1957

shu__________ А её будут "выдерживать", пока не сгнобят, как Кайшеву. Боюсь, что тоже ждет и Логинова, окончания дисквалификации которого мы все так ждали. Объясняю одним словом: ДЕБИЛИЗМ!

22:45

shu111

Виролайнен???

22:34

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