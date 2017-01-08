Сливко попала в состав сборной России на этап Кубка Мира в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на этап Кубка мира в Рупольдинге, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). На пятом этапе выступят Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Виктория Сливко.

Соревнования в Германии пройдут с 11 по 15 января 2017 года.