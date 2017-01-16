Сливко побежит первый этап в эстафете в Антерсельве

Главный тренер сборной России Александр Касперович после завершения этапа Кубка мира в Рупольдинге отметил, что на следующий этап в Антерсельве (Антхольце) у команды будет задача подготовиться к чемпионату мира. Кроме того, наставник команды подчеркнул, что у Виктории Сливко получился неплохой дебют на Кубке мира.
- Главное – подготовка к чемпионату мира, - приводит "Тюменская арена" слова Касперовича. - Мы проверим спортсменов в условиях высоты. При этом ни в коем случае нельзя выхолостить биатлонистов. Дебют Сливко? Первая гонка получилась неплохой. Разве что не хватило ей где-то спортивной наглости. Мы продолжим ее привлекать. Именно Сливко побежит первый этап эстафеты в Антхольце.
ухтышъ
а что интересно бы посмотреть еще разок а тот же состав эстафеты, и если Акимова не провалится и Кайшева уже поварившись в этом котле исправится, то может получится хороший результат!
15:44
ухтышъ
Это очень хорошо, но ей бы еще индивидуальные дисциплины побегать, тогда кто лишний? Не уж то Подчуфарова не побежит, индивидуалку???
15:41