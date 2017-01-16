Сливко побежит первый этап в эстафете в Антерсельве

Главный тренер сборной России Александр Касперович после завершения этапа Кубка мира в Рупольдинге отметил, что на следующий этап в Антерсельве (Антхольце) у команды будет задача подготовиться к чемпионату мира. Кроме того, наставник команды подчеркнул, что у Виктории Сливко получился неплохой дебют на Кубке мира.

- Главное – подготовка к чемпионату мира, - приводит "Тюменская арена" слова Касперовича. - Мы проверим спортсменов в условиях высоты. При этом ни в коем случае нельзя выхолостить биатлонистов. Дебют Сливко? Первая гонка получилась неплохой. Разве что не хватило ей где-то спортивной наглости. Мы продолжим ее привлекать. Именно Сливко побежит первый этап эстафеты в Антхольце.

