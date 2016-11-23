21:37 | БИАТЛОН

Сливко не выступит на первом этапе Кубка мира

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Виктория Сливко пропустит стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР. У россиянки поднялась температура во время сборов. Она должна была выступить в сингл-миксте, ее заменит Ольга Подчуфарова. В смешанной эстафете из россиянок на дистанцию выйдут Татьяна Акимова и Светлана Слепцова. 

- К сожалению, Виктория Сливко заболела на сборе в Бейтоштолене – у нее была высокая температура, - пояснил главный тренер сборной России Александр Касперович. - Сейчас спортсменка уже идет на поправку, но из-за болезни она не готова к дебюту на Кубке мира. Нельзя рисковать здоровьем перспективной спортсменки ради одной гонки в начале сезона. Если Вика будет готова, то она выступит на втором этапе Кубка IBU.

Первый этап Кубка мира пройдет с 27 ноября по 4 декабря.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56349/

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