Сливко не поедет в Антерсельву, но выступит на чемпионате Европы

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Антерсельве. Старший тренер команды Сергей Коновалов сообщил, что на этап поедут Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

– Что касается Виктории Сливко, то она выступит на чемпионате Европы, который пройдет 24-28 января в итальянской Массерии, - добавил Коновалов.

Этап в Антерсельве пройдет с 18 по 21 января и станет последним перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане. В его рамках женщины выступят в спринте, гонке преследования и масс-старте. (Владимир ИВАНОВ)

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