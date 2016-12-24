Слепцова выиграла индивидуальную гонку в Чайковском, Старых стала пятой

Представительница ХМАО-Югра Светлана Слепцова победила в индивидуальной гонке на Кубке России в Чайковском. Первую гонку после трехлетней дисквалификации из-за допинга провела Ирина Старых, показав пятый результат.

Чайковский (Пермский край)

Кубок России

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Слепцова – 52.27 (1 промах)

2. Маковеева – отставание 2.15,1 (1)

3. Услугина – 2.31,3 (2)

4. Баданина – 2.35,6 (0)

5. Старых – 3.22 (2)

6. Миронова – 3.25,7 (5)

7. Якушова – 3.59,7 (4)

8. Загоруйко – 4.04,9 (4)