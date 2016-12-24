Слепцова выиграла индивидуальную гонку в Чайковском, Старых стала пятой

Представительница ХМАО-Югра Светлана Слепцова победила в индивидуальной гонке на Кубке России в Чайковском. Первую гонку после трехлетней дисквалификации из-за допинга провела Ирина Старых, показав пятый результат.
Чайковский (Пермский край)
Кубок России
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Слепцова – 52.27 (1 промах)
2. Маковеева – отставание 2.15,1 (1)
3. Услугина – 2.31,3 (2)
4. Баданина – 2.35,6 (0)
5. Старых – 3.22 (2)
6. Миронова – 3.25,7 (5)
7. Якушова – 3.59,7 (4)
8. Загоруйко – 4.04,9 (4)
PallMall
Что вы к Свете прицепились? милая девочка, старается, трудится.
17:41
Урфин_Я
Видимо это был день ССки, отстрелялась в разы лучше обычного по промахам... Главное в нужное время и в нужном месте! Даже подозрительно... ))) Осталось "неожиданно" захворать перед спринтом и: - Здрасьте, любители биатлона, а вот и я на очередном этапе КМ!!! Впрочем, этот исход уже практически верняк! И что лично меня печалит - подкопаться действительно не к чему ((( Но если спринт она пробежит и будет очень высоко - то еще и честно, практически нечего будет возразить. Придется любоваться её персоной вновь...
17:14
Хунтер
Думаю, все кто мелькают сейчас в любых текущих соревнованиях без допинга. Пока не слышна фамилия Глазыриной.
15:36
ЮКИ
всех бездарей собрали?
15:14
Don Miguel
Устал повторять, но трассы в КМ намного сложнее, чем в IBU, молчу уж про всякие винтовки. Слепцова на трассах КМ поела всех собак в округе, ей эти "винтовки" только для развлечения. А другие, попадая в КМ, не могут залезть в подъем, и кубарем летят на спусках, ломая не только инвентарь, но и конечности. Для этого нужно тренироваться, много тренироваться, и на нужных трассах. А не балаболить с дивана про "давай молодежь". Если бы был твой ребенок, и ты чувствовешь, что он не готов, фиг бы ты голосил "за молодежь", зная, что он может там элементарно и серьезно покалечиться. С умом все надо делать
14:50
ВеликийПашаБуре
Что то мне подсказывает, новость о "СуперВиктории" светыракеты будет долго красоваться на передовице СЭ.
14:46
vit316
Точно Светка что-то съела перед стартом...
14:35
ержан
А с допингом всё в порядке?..
14:00
Урфин_Я
Миронова ходом не плоха, да и Якушова оживает вроде
13:12
echo2011
Вот и уровень российских биатлонисток,которых легко обыгрывает спортсменка,занимающая на этапах Кубка мира места в четвертом десятке...
13:01