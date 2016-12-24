11:35 | БИАТЛОН

Слепцова выиграла индивидуальную гонку в Чайковском, Старых стала пятой

0
0
0
10

Представительница ХМАО-Югра Светлана Слепцова победила в индивидуальной гонке на Кубке России в Чайковском. Первую гонку после трехлетней дисквалификации из-за допинга провела Ирина Старых, показав пятый результат.

Чайковский (Пермский край)

Кубок России

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Слепцова – 52.27 (1 промах)

2. Маковеева – отставание 2.15,1 (1)

3. Услугина – 2.31,3 (2)

4. Баданина – 2.35,6 (0)

5. Старых – 3.22 (2)

6. Миронова – 3.25,7 (5)

7. Якушова – 3.59,7 (4)

8. Загоруйко – 4.04,9 (4)

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56679/

0
0
0
10
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

PallMall

Что вы к Свете прицепились? милая девочка, старается, трудится.

17:41

Урфин_Я

Видимо это был день ССки, отстрелялась в разы лучше обычного по промахам... Главное в нужное время и в нужном месте! Даже подозрительно... ))) Осталось "неожиданно" захворать перед спринтом и: - Здрасьте, любители биатлона, а вот и я на очередном этапе КМ!!! Впрочем, этот исход уже практически верняк! И что лично меня печалит - подкопаться действительно не к чему ((( Но если спринт она пробежит и будет очень высоко - то еще и честно, практически нечего будет возразить. Придется любоваться её персоной вновь...

17:14

Хунтер

Думаю, все кто мелькают сейчас в любых текущих соревнованиях без допинга. Пока не слышна фамилия Глазыриной.

15:36

ЮКИ

всех бездарей собрали?

15:14

Don Miguel

Устал повторять, но трассы в КМ намного сложнее, чем в IBU, молчу уж про всякие винтовки. Слепцова на трассах КМ поела всех собак в округе, ей эти "винтовки" только для развлечения. А другие, попадая в КМ, не могут залезть в подъем, и кубарем летят на спусках, ломая не только инвентарь, но и конечности. Для этого нужно тренироваться, много тренироваться, и на нужных трассах. А не балаболить с дивана про "давай молодежь". Если бы был твой ребенок, и ты чувствовешь, что он не готов, фиг бы ты голосил "за молодежь", зная, что он может там элементарно и серьезно покалечиться. С умом все надо делать

14:50

ВеликийПашаБуре

Что то мне подсказывает, новость о "СуперВиктории" светыракеты будет долго красоваться на передовице СЭ.

14:46

vit316

Точно Светка что-то съела перед стартом...

14:35

ержан

А с допингом всё в порядке?..

14:00

Урфин_Я

Миронова ходом не плоха, да и Якушова оживает вроде

13:12

echo2011

Вот и уровень российских биатлонисток,которых легко обыгрывает спортсменка,занимающая на этапах Кубка мира места в четвертом десятке...

13:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ