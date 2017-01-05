Слепцова - вторая в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло

Австрийка Фабьенна Хартвегерлер стала победительницей этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло в спринте. Второй стала россиянка Светлана Слепцова. Анна Никулина – 4-я, а Виктория Сливко – 5-я.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Хартвегер (Австрия) – 24.00,8 (0 шт. кругов)
2. СЛЕПЦОВА (Россия) – отставание 14,4 (2)
3. Симон (Франция) – 26,8 (0)
4. НИКУЛИНА (Россия) – 28,7 (2)
5. СЛИВКО (Россия) – 29,2 (1)
6. Здоуц (Австрия) – 32,8 (1)...
8. МИРОНОВА (Россия) – 1.10,6 (3)...
16. СТАРЫХ (Россия) – 1.29,6 (5)...
18. ЯКУШОВА (Россия) – 2.05,3 (5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/events/1838_10_1/