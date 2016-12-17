Слепцова поднялась на четыре позиции в общем зачете Кубка мира

Россиянка Татьяна Акимова осталась на 11-м месте в общем зачете Кубка мира после третьего места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лидирует немка Лаура Дальмайер. На четыре позиции поднялась Светлана Слепцова, которая финишировала 36-й.
Общий зачет (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) – 356 (+36)
2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 278 (+30)
3 (4). Дорен-Абер (Франция) – 255 (+40)
4 (3). Бреза (Франция) – 246 (+19)
5 (5). Коукалова (Чехия) – 245 (+34)
6 (6). Хаузер (Австрия) – 215 (+13)...
11 (11). АКИМОВА (Россия) – 190 (+48)...
28 (29). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 89 (+12)...
30 (27). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 86 (0)...
52 (52). ШУМИЛОВА (Россия) – 23 (0)
53 (53). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 21 (0)...
58 (62). СЛЕПЦОВА (Россия) – 17 (+5)
Гонка преследования (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) – 150 (+36)
2 (7). Вирер (Италия) – 124 (+54)
3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 124 (+30)
4 (4). Дорен-Абер (Франция) – 119 (+40)
5 (6). Коукалова (Чехия) – 109 (+34)
6 (10). Данкли (США) – 102 (+43)...
13 (24). АКИМОВА (Россия) – 78 (+48)...
33 (26). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 29 (0)...
37 (40). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 24 (+12)...
45 (39). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 12 (0)...
51 (51). СЛЕПЦОВА (Россия) – 8 (+5)
Птицuk
inachipoch Дайте Свете выступить завтра в масс-старте!!!! 21:21 --------------------------- можешь объяснить, а зачем?
23:56 17 декабря
bolelschik.volga34
Её пора наверное в совет федерации отправлять.Он тоже никому не нужный? Она там тоже накуралесит.
21:35 17 декабря
inachipoch
Дайте Свете выступить завтра в масс-старте!!!!
21:21 17 декабря
inachipoch
Началось!!!!!!!!!!!!!!!!
21:20 17 декабря
Союз Аполлонович
На первую полосу выносите заголовок! Событие же какое!!
20:57 17 декабря
PallMall
Светлану Слепцову нужно не на КМ брать, а сразу в Государственную Думу. Она уже созрела для больших свершений.
20:48 17 декабря
Урфин_Я
Уже в топ-60 вошла - красава ваще! Так к концу сезона в полтос ворвется!!! А на ОИ2018 будет в тридцатку забегать даже! Такие люди Касперовичу с Кравцовым нужны! Ждем ССку на этапах в новом году!
20:42 17 декабря