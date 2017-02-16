Слепцова, Подчуфарова, Старых и Акимова выступят в эстафете

Тренер женской сборной России Виталий Норицын назвал состав сборной России на эстафету, которая состоится завтра на чемпионате мира в Хохфильцене. По словам специалиста, в командной гонке выступят: Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. В то же время он добавил, что Ирина Услугина в этом виде соревновательной программы остнется запасной
– Слепцова сказала, что недостойна эстафеты? Это было брошено в сердцах. Индивидуальная гонка была для нее тяжелой, получила не совсем то, что ожидала. Вечером пообщались, сегодня совершенно другое настроение", – сказал Норицын в программе "Все на биатлон!".
Позже СБР на своем официальном сайте подтвердил этот состав на эстафетную гонку.
King's Bounty IIII
7 место наше.
17:03
Тимурленг
Подчуфарова - это похороны....
17:02
tryam
ну..место в 20 гарантировано
16:54
jаhlexx
Главное Подчуфарову поставить на первый этап. Посмотреть на её провал и спокойно расходиться по делам.
16:45
inspire
В то же время он добавил, что Ирина Услугина в этом виде соревновательной программы. ============= что?
16:36
Свинству Бой!
На первых двух этапах гарантирую нам отставание порядка 1.5 минут. С другой стороны по большему счету ставить некого, будет просто шило на мыло.
16:36
цска 19781978
У Слепцова эротическая кудесница))))
16:34
Andre_Saratov
Все равно.
16:32