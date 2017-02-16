16:25 | БИАТЛОН

Слепцова, Подчуфарова, Старых и Акимова выступят в эстафете

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Тренер женской сборной России Виталий Норицын назвал состав сборной России на эстафету, которая состоится завтра на чемпионате мира в Хохфильцене. По словам специалиста, в командной гонке выступят: Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. В то же время он добавил, что Ирина Услугина в этом виде соревновательной программы остнется запасной

– Слепцова сказала, что недостойна эстафеты? Это было брошено в сердцах. Индивидуальная гонка была для нее тяжелой, получила не совсем то, что ожидала. Вечером пообщались, сегодня совершенно другое настроение", – сказал Норицын в программе "Все на биатлон!".

Позже СБР на своем официальном сайте подтвердил этот состав на эстафетную гонку.

Светлана Слепцова: "Я не достойна бежать эстафету"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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King's Bounty IIII

7 место наше.

17:03

Тимурленг

Подчуфарова - это похороны....

17:02

tryam

ну..место в 20 гарантировано

16:54

jаhlexx

Главное Подчуфарову поставить на первый этап. Посмотреть на её провал и спокойно расходиться по делам.

16:45

inspire

В то же время он добавил, что Ирина Услугина в этом виде соревновательной программы. ============= что?

16:36

Свинству Бой!

На первых двух этапах гарантирую нам отставание порядка 1.5 минут. С другой стороны по большему счету ставить некого, будет просто шило на мыло.

16:36

цска 19781978

У Слепцова эротическая кудесница))))

16:34

Andre_Saratov

Все равно.

16:32

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