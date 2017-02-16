Слепцова, Подчуфарова, Старых и Акимова выступят в эстафете

Тренер женской сборной России Виталий Норицын назвал состав сборной России на эстафету, которая состоится завтра на чемпионате мира в Хохфильцене. По словам специалиста, в командной гонке выступят: Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. В то же время он добавил, что Ирина Услугина в этом виде соревновательной программы остнется запасной

– Слепцова сказала, что недостойна эстафеты? Это было брошено в сердцах. Индивидуальная гонка была для нее тяжелой, получила не совсем то, что ожидала. Вечером пообщались, сегодня совершенно другое настроение", – сказал Норицын в программе "Все на биатлон!".

Позже СБР на своем официальном сайте подтвердил этот состав на эстафетную гонку.

Светлана Слепцова: "Я не достойна бежать эстафету"