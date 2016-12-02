Слепцова побежит спринт, Шумилова - нет

Стал известен состав женской сборной России по биатлону, которая примет участие в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, информирует пресс-служба СБР. Национальную команду представят Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина, Анастасия Загоруйко. Отметим, что в состав не попала Екатерина Шумилова.
Burzew
Разве наши курицы бегают?! Они как утки вперевалку шлёпают!!! :-) "Слепцова побежит".. Ха.. Поползёт!!!
17:03
streletc1783
Слепцову.
16:29
streletc1783
Неужели так сложно за 20 лет научить её стрелять?Ну хотя бы на троечку7
16:29