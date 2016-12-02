16:01 | БИАТЛОН

Слепцова побежит спринт, Шумилова - нет

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Стал известен состав женской сборной России по биатлону, которая примет участие в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, информирует пресс-служба СБР. Национальную команду представят Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина, Анастасия Загоруйко. Отметим, что в состав не попала Екатерина Шумилова.

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Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56447/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Burzew

Разве наши курицы бегают?! Они как утки вперевалку шлёпают!!! :-) "Слепцова побежит".. Ха.. Поползёт!!!

17:03

streletc1783

Слепцову.

16:29

streletc1783

Неужели так сложно за 20 лет научить её стрелять?Ну хотя бы на троечку7

16:29

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