Слепцова одержала победу на летнем ЧМ в последней гонке в карьере

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова завоевала золото чемпионата мира по летнему биатлону в гонке преследования. Эта гонка стала для 31-летней спортсменки последней в карьере.

Слепцова преодолела дистанцию за 31 минуту 26,7 секунды. Второй стала представительница Украины Надежда Белкина (+10,9 секунды). Тройку лучших замкнула словачка Паулина Фиалкова (+27,2 секунды).

Ранее на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском, Слепцова стала победительницей в спринте. Также она завоевала золото в смешанной эстафете.

Напомним, помимо золота на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере она стала победительницей чемпионата мира 2009 года в эстафете, а также заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года.

Загадка Слепцовой // Светлана Слепцова. Вне биатлона