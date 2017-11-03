Слепцова назначена советником губернатора ХМАО-Югры

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, недавно завершившая карьеру, назначена советником главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, информирует ugra.aif.ru. Она будет курировать вопросы, касающиеся спорта.
Напомним, что 31-летняя спортсменка а чемпионате мира 2017 года по летнему биатлону в Чайковском завоевала золотую медаль в смешанной эстафете, а также выиграла спринт и гонку преследования.
Дополнительная информация
http://www.ugra.aif.ru/politic/svetlana_slepcova_naznachena_sovetnikom_gubernatora_yugry?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main
sashvlasov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
13:17
defender_8
Напомним, что если у губернатора такие советники, то его дела не блестящие. Ей бы репетитора для повышения грамотности.
12:44