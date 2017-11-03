Слепцова назначена советником губернатора ХМАО-Югры

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, недавно завершившая карьеру, назначена советником главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, информирует ugra.aif.ru. Она будет курировать вопросы, касающиеся спорта.

Напомним, что 31-летняя спортсменка а чемпионате мира 2017 года по летнему биатлону в Чайковском завоевала золотую медаль в смешанной эстафете, а также выиграла спринт и гонку преследования.