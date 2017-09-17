"Ситуация неприятная, но все под контролем". Ростовцев - об аварии Медведцевой

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что ситуация с попавшей в ДТП под Красноярском Ольгой Медведцевой находится под контролем. Вместе с ней в ДТП попали Светлана Слепцова и Ольга Вилухина.

– По моей информации, со Слепцовой и Вилухиной все нормально, – цитирует "Р-Спорт" Ростовцева. – Операция Медведцевой была вчера вечером, но прошла нормально. С Ольгой все хорошо. Она пока в реанимации, но проблем нет. Ситуация неприятная, но все под контролем. Подключились все – и министерство спорта Красноярского края, и министерство здравоохранения, все в курсе. Уверен, все будет нормально.

Медведцева пострадала в аварии. Что случилось