Симон Шемп: "Уверен, что Бьорндален принимает решение о невключении в состав сборной Норвегии на Игры-2018 как спортсмен"

Немецкий биатлонист Симон Шемп отметил, что ему жаль, что норвежец Оле Эйнар Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018. При этом он выразил уверенность, что восьмикратный олимпийский чемпион достойно принял это решение.

Ранее сообщалось, что МОК может предоставить норвежцу допуск на турнир как действующему победителю спринта на Играх-2014 в Сочи.



– Мне очень жаль. Но я уверен, что Бьорндален принимает это решение как спортсмен, – приводит Spox слова Шемпа. – Он не из тех, кто хочет поехать на Олимпиаду, чтобы просто побывать там. К сожалению, он не смог справиться с конкуренцией и не выполнил критериев отбора. Думаю, об этом он думает даже больше, чем о том, что не попал в состав на Игры.

Напомним, Бьорндален принимал участие в шести последних Олимпиадах и стал рекордсменом по числу побед – на его счету 8 золотых медалей.

МОК, спасай Бьорндалена! Открытое письмо обозревателя "СЭ"