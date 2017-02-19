Симон Шемп: "После заключительной стрельбы был уверен, что смогу выиграть"

Немец Симон Шемп выразил радость по поводу победы в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Для него это была первая личная золотая медаль мирового первенства.

– Это был мой последний шанс, – цитирует официальный сайт IBU Шемпа. – Удивительно взять этот титул в масс-старте. В предыдущие дни было непросто объяснять после гонок, почему я не взял медаль. Сегодня намного проще. После заключительной стрельбы я был уверен, что смогу выиграть. Чувствовал себя хорошо на лыжне и отдал все во время рывка в гору. Это была идеальная гонка.